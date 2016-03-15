Всемирный банк: Ущерб от долларовых кредитов должны взять на себя все участвующие в процессе стороны

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Ответственность за долларовые кредиты и ущерб от девальвации национальной валюты в этой сфере должны равномерно распределяться между всеми сторонами, участвующими в процессе кредитования, включая кредитора (банк и т.д.), заемщика и государство. Об этом сообщила Report глава постоянного представительства Всемирного банка в Азербайджане Лариса Лещенко.

По словам Л.Лещенко, заемщик также должен в обязательном порядке взять на себя часть ответственности: "Несмотря на уверенность в стабильности курса, граждане должны внимательно отнестись к своей долгосрочной доходности и учитывать возможные риски.

"Что касается банков, они в последние годы получали доход от высоких процентных ставок и могут пойти на уступки клиентам", - отметила представитель банка. Она также особо подчеркнула необходимость оказания государством помощи долларовым заемщикам.