Всемирный банк: Рецессия азербайджанской экономики продолжится

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Рецессия азербайджанской экономики продолжится. Как передает Report со ссылкой на обзор Всемирного банка "Европа и Средняя Азия: Глобальные экономические перспективы", в качестве причины можно указать ослабление банковской системы, а также давление, оказываемое на экономический рост, из-за ужесточения монетарной и фискальной политики.

В результате, согласно прогнозам Всемирного банка, ВВП Азербайджана в этом году сократится на 1,4%, а в 2018-м – увеличится на 0,6%.

Усиление показателей экономической активности одного из региональных экспортеров нефти – России говорит о том, что в первой половине 2017 года экономический рост продолжится. Некоторое смягчение монетарной политики окажет поддержку темпам роста экономики России. Согласно отчету, в Казахстане экономика стремительно восстанавливается. Причина кроется в усилении бюджетного стимулирования. В Азербайджане также наблюдается улучшение некоторых экономических показателей.