​Всемирный банк поддерживает реформы в сфере обременения движимого имущества

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Международная финансовая корпорация (МФК, член Всемирного банка) и Ассоциация банков Азербайджана (АБА) провели сегодня в Баку совместную конференцию "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства: Необходимость в реформах в сфере финансирования на основе обременения движимого имущества".

Как сообщает Report, сегодня в Азербайджане кредиты выдаются, в основном, под залог недвижимого имущества. Такая ситуация является препятствием для малых предпринимателей, не имеющих недвижимого имущества. Движимое имущество является более ликвидным, и в условиях ограниченности финансовой информации способно увеличить возможности выхода к финансовым ресурсам.

Президент АБА Закир Нуриев сообщил, что сейчас существует серьезная необходимость в разработке механизма залога движимого имущества и регистрационного реестра: "До сегодняшнего дня у нас не было какого-либо механизма залога движимого имущества и регистрационного реестра. Поэтому разработка механизма залога движимого имущества и соответствующего законопроекта, определение органа регистрации и аппарата реестра является важной задачей. К сожалению, законопроект обсуждается уже длительное время. Документ подготовлен, однако не принят. Подготовка и принятие законопроекта по регистрации движимого имущества очень важны с учетом нынешних процессов в банковском секторе".