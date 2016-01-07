​Всемирный банк ожидает в Азербайджане в новом году экономического роста на 0,8%

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения свои оценки и прогнозы для мировой экономики.

Как передает Report, теперь он ожидает в нынешнем году ее роста на 2,9%, а в будущем - на 3,1%. Это, соответственно, на 0,4% и на 0,1% меньше, чем предполагалось в июне прошлого года.

Такие цифры приводятся в новом докладе ВБ "Глобальные экономические перспективы", распространенном 6 января в Вашингтоне. Рост по итогам прошедшего года банк оценивает теперь в 2,4%. Это также на 0,4% меньше, чем ожидалось в июне.

Представляя журналистам новый доклад, главный экономист ВБ Каушик Басу назвал 2015-й "разочаровывающим годом для мировой экономики", а 2016-й - "рискованным".

Согласно докладу, в Азербайджане в 2015, 2016 и 2017 годах ожидаются, соответственно 2,0%, 0,8% и 1,2% роста.