​Всемирный банк обсудит в Баку вопрос финансирования проекта TANAP

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Начался визит в Азербайджан миссии Всемирного банка под руководством менеджера глобальной практики по энергетике и горнорудной промышленности Ранжида Ламеха.

Как сообщает Report, целью визита является обсуждение вопроса финансирования доли Азербайджана в проекте Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

По информации, в рамках четырехдневного визита миссия банка проведет встречи в Центробанке Азербайджана, министерстве финансов и других экономических ведомствах.

Сегодня в Азербайджан также прибыл главный экономист ВБ по Европе и Центральной Азии Ганс Тиммер, который уже провел встречу в министерстве финансов. Он также побывает в ЦБА, министерстве экономики и других ведомствах.

Визит Г.Тиммера завершится 24 мая.

Напомним, что со вчерашнего дня в Азербайджане находится с визитом делегация ВБ под руководством менеджера глобальной практики по финансам и финансовым рынкам Рольфа Берндта. Р.Берндт уже провел встречу с главой ЦБА Эльманом Рустамовым. Гость также планирует встретится с другими членами экономического блока правительства.