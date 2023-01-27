Всемирный банк направит в Азербайджан экспертов по среднесрочным расходам

В Азербайджане планируется провести семинары по вопросам контроля Милли Меджлиса в области среднесрочных расходов в бюджете, а также пригласить экспертов в этой области.

В Азербайджане планируется провести семинары по вопросам контроля Милли Меджлиса в области среднесрочных расходов в бюджете, а также пригласить экспертов в этой области.

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству парламента сказал главный специалист по управлению и руководитель целевой группы Всемирного банка Андзс Убелис.

По его словам, они намерены провести тренинги в области формирования бюджета на основе среднесрочных расходов, изучить законодательство, и дать соответствующие рекомендации: "Группа планирует осуществлять свою деятельность по нескольким направлениям".

Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов отметил, что Милли Меджлис ведет интенсивную работу по совершенствованию законодательства и обеспечению прозрачности в области бюджетной политики, используя новые инструменты. Он отметил важность эффективного осуществления государственных расходов, усиления контроля Милли Меджлиса, мониторинга соответствующих программ и совершенствования действующего законодательства и сказал, что сотрудничество с представителями правительства и международными институтами в этом направлении ведется на постоянной основе.