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    Всемирный банк может дополнительно профинансировать строительство дороги Баку-Шамахы

    Миссия банка проводит встречи в Азербайджане

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Миссия Всемирного банка (ВБ) по дополнительному финансированию 3-го проекта магистральных автомобильных дорог прибыла с визитом в Азербайджан. Как сообщили Report в бакинском офисе ВБ, миссией руководит Элизабет Ванг.

    Миссия проведет встречи с представителями министерства транспорта, ОАО "Азерйолсервис" и других государственных структур касательно выделения дополнительных средств на строительство дороги Баку-Шамахы.

    Отметим, что миссия пробудет в Азербайджане до конца этой недели.  

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