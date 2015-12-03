Всемирный банк может дополнительно профинансировать строительство дороги Баку-Шамахы

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Миссия Всемирного банка (ВБ) по дополнительному финансированию 3-го проекта магистральных автомобильных дорог прибыла с визитом в Азербайджан. Как сообщили Report в бакинском офисе ВБ, миссией руководит Элизабет Ванг.

Миссия проведет встречи с представителями министерства транспорта, ОАО "Азерйолсервис" и других государственных структур касательно выделения дополнительных средств на строительство дороги Баку-Шамахы.

Отметим, что миссия пробудет в Азербайджане до конца этой недели.