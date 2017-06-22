Всемирный банк готовится к трансформации

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Всемирный банк (ВБ) переходит от роли кредитора крупных проектов развития к роли брокера для инвестиций частного сектора. Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, президент группы ВБ Джим Ен Ким изложил свое видение в речи в Лондонской школе экономики.

Президент банка отметил, что финансирование развития должно коренным образом измениться по скорости и масштабу, перейдя от миллиардов долларов помощи к инвестициям в триллионы долларов.

Ким говорит, что есть значительные и доступные финансовые ресурсы, которые остаются на задворках рынков капитала, которые можно инвестировать в развивающиеся страны. Отсутствие знаний частных инвесторов об этих странах означает, что эти средства остаются в значительной степени неиспользованными.

По его мнению, Всемирный банк должен быть посредником между частным сектором и развивающимися странами. Его главный приоритет должен быть в том, чтобы не давать деньги, а снижать риски в развивающих проектах и развивающихся странах в целом. Чтобы осуществить это, он будет продвигать политику, которая сделает ту или иную страну и проекты привлекательными для частных инвестиций.

Ким надеется, что это позволит обеспечить финансирование частного сектора, в то же время принесет пользу бедным странам и их населению. По его мнению, банк будет посредником между интересами глобальной рыночной системы, правительствами развивающихся стран и людьми, живущими в условиях нищеты.

В качестве брокера Всемирный банк сможет обеспечить самые разные услуги – от инвестиций и страхования до бизнес-консультаций и политики лоббирования.