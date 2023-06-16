О нас

Всемирный банк: Цены на сырьевые товары стабилизируются в 2024 году

Всемирный банк: Цены на сырьевые товары стабилизируются в 2024 году В первом полугодии этого года цены на сырьевые товары ослабли, но в краткосрочной перспективе - в 2024 году - ожидается их стабилизация.
Финансы
16 июня 2023 г. 13:19
Всемирный банк: Цены на сырьевые товары стабилизируются в 2024 году

В первом полугодии этого года цены на сырьевые товары ослабли, но в краткосрочной перспективе - в 2024 году - ожидается их стабилизация.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер отчета "Глобальные экономические перспективы" Всемирного банка Франциска Онсорге в ходе панельных дискуссий "Влияние глобальной и экономической рецессии на Азербайджан", состоявшихся сегодня в Баку.

По ее словам, в долгосрочной перспективе спрос на ископаемое топливо снизится: "Но если восстановление или потребление в Китае будет ниже, чем ожидалось, это приведет к негативным рискам. Но в долгосрочной перспективе у экспортеров топлива есть более серьезные вызовы. Страны-экспортеры ископаемого топлива, в том числе Азербайджан, больше зависят от природных ресурсов. Поэтому, когда произойдет энергетический переход и спрос упадет, это нанесет больший ущерб экспортерам ископаемого топлива. Поэтому эти экономики будут вынуждены пойти на диверсификацию".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: "Xammal və əmtəə qiymətlərinin 2024-cü ildə sabitləşəcəyi gözlənir”

Экслюзивные новости

Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi