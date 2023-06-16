Всемирный банк: Цены на сырьевые товары стабилизируются в 2024 году

В первом полугодии этого года цены на сырьевые товары ослабли, но в краткосрочной перспективе - в 2024 году - ожидается их стабилизация.

В первом полугодии этого года цены на сырьевые товары ослабли, но в краткосрочной перспективе - в 2024 году - ожидается их стабилизация.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер отчета "Глобальные экономические перспективы" Всемирного банка Франциска Онсорге в ходе панельных дискуссий "Влияние глобальной и экономической рецессии на Азербайджан", состоявшихся сегодня в Баку.

По ее словам, в долгосрочной перспективе спрос на ископаемое топливо снизится: "Но если восстановление или потребление в Китае будет ниже, чем ожидалось, это приведет к негативным рискам. Но в долгосрочной перспективе у экспортеров топлива есть более серьезные вызовы. Страны-экспортеры ископаемого топлива, в том числе Азербайджан, больше зависят от природных ресурсов. Поэтому, когда произойдет энергетический переход и спрос упадет, это нанесет больший ущерб экспортерам ископаемого топлива. Поэтому эти экономики будут вынуждены пойти на диверсификацию".