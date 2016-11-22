Всемирный банк: Азербайджану не следует ждать экономического роста в ближайшие 3 года

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Стабильность курса не может быть показателем успешной экономической политики. Курс должен адекватно реагировать на экономические процессы и шоки". Как сообщает Report, об этом заявил главный экономист Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Ганс Тиммер.

Тиммер в целом считает политику по стабилизации курса неверной: "Сейчас в Азербайджане отмечается экономический спад на уровне 3% и двузначная инфляция. В последующие два года эта цифра также составит 3%. Это означает нулевой экономический рост в ближайшие 3 года".

Представитель ВБ сообщил, что в Азербайджане наблюдается экономическая рецессия: "Мы рекомендуем Азербайджану пересмотреть денежную политику. Необходимо стабилизировать финансовый сектор. Снижение нефтяных цен негативно сказывается на банковском секторе. Существует необходимость в реструктуризации банков. Проблемные кредиты увеличились. Надо предпринять среднесрочные и долгосрочные меры".

По словам Тиммера, в ближайшие 3 года необходимо обеспечить выделение социальной помощи нуждающимся категориям, чтобы защитить их от экономических процессов последних лет.

"Конкурентная среда в Азербайджане значительно ухудшилась. Необходимы меры для ее улучшения ", - подчеркнул эксперт ВБ.