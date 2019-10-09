Всемирный банк назвал условия для долгосрочного роста экономики Азербайджана

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост экономики в Азербайджане в 2019 году на уровне 2,8%, 2020 году – 2,3%, в 2021 – 2,1%.

Как передает Report, об этом говорится в октябрьском докладе банка об экономической ситуации в Европе и Центральной Азии.

В докладе отмечается, что долгосрочный рост ВВП зависит от продолжения внутренних реформ, направленных на улучшение бизнес-среды, а также от инвестиций в образование с целью повышения качества человеческого капитала.

Прогнозируется, что ежегодный рост ВВП Азербайджана составит в среднем 2,4 процента в 2019–2021 годах. Отмечается, что бюджетные стимулы повысят экономическую активность в 2019 году, а также способствуют росту в неэнергетических секторах на уровне порядка 2,8 процента.

Ожидается, что при постепенном восстановлении внутреннего спроса, инфляция останется на низком уровне, составив в среднем 3,1 процента в 2019–2021 годах. К 2021 году профицит счета текущих операций составит в среднем 6,5 процента ВВП, что приведет к увеличению дефицита счета текущих операций в неэнергетической сфере, поскольку рост внутреннего спроса ведет к росту импорта. Фискальные счета останутся профицитными, несмотря на налоговые стимулы; однако прогнозируется, что профицит бюджета сократится с 5,9 процента ВВП в 2018 году до 4,4 процента ВВП в 2021 году. Кроме того, увеличится ненефтяной бюджетный баланс. Ожидается, что в условиях умеренного роста ВВП и инфляции уровень жизни продолжит улучшаться.

Отметим, что в июньском докладе Всемирного банка рост ВВП Азербайджана на 2019 год прогнозировался на уровне 3,2%, на 2020 год – 3,5%, на 2021 год - 3,7%.

По мнению авторов доклада, на уровень ВВП Азербайджана влияют внешние факторы, в частности углубляющаяся неопределенность на мировом рынке, замедление мировой экономики и высокая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, что приводит к снижению цен на нефть.