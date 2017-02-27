Впервые в Азербайджане внедрена VIP-услуга для инвесторов

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ На рынке ценных бумаг Азербайджана появилось интересное новшество. Как сообщает Report, инвестиционная компания PSG Kapital дала старт акции под названием “VIP-услуга” для инвесторов, которые хотят стать владельцами ценных бумаг.

Акцией “VIP-услуга”, которая продлится до 17 апреля, могут воспользоваться физические лица, желающие приобрести ценные бумаги на 50 тыс. долларов или 80 тыс. манатов. По условиям акции, инвесторы смогут приобрести ценные бумаги, не теряя времени на визиты в центры продаж PSG Kapital. Также пользователи VIP-услуги получат скидки в размере 50% на взимаемую при покупке ценных бумаг комиссию. В эту услугу также входит бесплатная индивидуальная инвестиционная консультация.

Следует отметить, что акция распространяется на все виды ценных бумаг, операции по которым осуществляет PSG Kapital, в том числе и на облигации Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Инвесторы, которые хотят воспользоваться VIP-услугой, в первую очередь должны отправить в инвестиционную компанию электронную версию удостоверения личности и банковского реквизита. Получив их, сотрудники компании прибывают по указанному адресу и подписывают договор с инвестором. Позже они также предоставляют выписку на выбранный инвестором адрес.

Таким образом, инвестор, который в обычное время вынужден был дважды посещать пункт продажи, может заключить договор с инвестиционной компанией, не выходя из дома или офиса. Затем заказ инвестора на приобретение ценной бумаги размещается в торговой системе Бакинской фондовой биржи.

Отметим, что инвестиционная компания PSG Kapital предлагает услуги по следующим направлениям: купля-продажа всех видов ценных бумаг (ГКИ, Ноты Центробанка, корпоративные облигации, акции), в том числе валют, услуги андеррайтера и маркетмейкера, операции REPO, подготовка индивидуального портфеля инвесторов, консультация по инвестиционным вопросам. Компания также является маркетмейкером облигаций SOCAR на вторичном рынке.