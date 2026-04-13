Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Финансы
    • 13 апреля, 2026
    • 11:59
    Впервые проведенные Счетной палатой мероприятия ВГФК составили 47,9% портфеля

    В рамках реализации внешнего государственного финансового контроля (ВГФК) в 2025 году проведено 6 аудитов эффективности, 7 финансовых аудитов, 30 аудитов соответствия и 5 аналитических мероприятий.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты за 2025 год, который обсуждается на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    Удельный вес мероприятий ВГФК, проведенных впервые, составил 47,9% в общем портфеле. Мероприятия охватили такие сферы, как восстановление освобожденных территорий, охрана окружающей среды, международные мероприятия, образование, здравоохранение, культура и туризм, сельское хозяйство, госуслуги и спорт.

    Аудиты в рамках ВГФК охватили средства госбюджета в размере 6,7 млрд манатов.

    Счетная палата Милли Меджлис Внешний государственный финансовый контроль (ВГФК)
    Hesablama Palatasının ilk dəfə keçirdiyi KDMN tədbirlərinin payı 50 %-ə yaxınlaşıb

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей