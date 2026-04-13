Впервые проведенные Счетной палатой мероприятия ВГФК составили 47,9% портфеля

В рамках реализации внешнего государственного финансового контроля (ВГФК) в 2025 году проведено 6 аудитов эффективности, 7 финансовых аудитов, 30 аудитов соответствия и 5 аналитических мероприятий.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты за 2025 год, который обсуждается на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Удельный вес мероприятий ВГФК, проведенных впервые, составил 47,9% в общем портфеле. Мероприятия охватили такие сферы, как восстановление освобожденных территорий, охрана окружающей среды, международные мероприятия, образование, здравоохранение, культура и туризм, сельское хозяйство, госуслуги и спорт.

Аудиты в рамках ВГФК охватили средства госбюджета в размере 6,7 млрд манатов.