​Впервые за 75 лет МВФ может возглавить британец

Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн намерен претендовать на должность директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), которая стала вакантной после выдвижения Кристин Лагард на пост следующего главы ЕЦБ, сообщает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ".

Член Консервативной партии Джордж Осборн руководил британским казначейством в правительстве Дэвида Камерона в 2010–2016 годах. После отставки Дэвида Камерона после референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году господин Д.Осборн лишился своего поста, оставшись лишь членом парламента.

Если Д.Осборну удастся получить поддержку членов управляющего совета МВФ, он станет первым британцем, который возглавит эту организацию за всю ее 75-летнюю историю. Чаще всего МВФ руководили представители Франции — 5 раз.