Число плательщиков "налога на Google" продолжает расти

На учет в ФНС с начала 2019 года встало 1200 компаний, продающих услуги российскому бизнесу, сообщила ФНС, а в ближайшее время встанет еще 100, а всего на налоговом учете стоит 1400 иностранцев – поставщиков электронных услуг, первые 200 из которых начали платить «налог на Google» еще в 2017 году за продажу в интернете игр, музыки, книг и т. д..

Как передает Report, об этом сообщают «Ведомости».

В первый год ФНС удалось собрать 9,4 млрд рублей НДС, а в 2018 году – уже 12 млрд рублей.

С 2019 года механизм выплаты «налога на Google» изменился – иностранные компании должны платить НДС за электронные услуги, оказанные не только россиянам, но и российскому бизнесу, поэтому многим иностранным компаниям пришлось встать на учет в Федеральную налоговую службу (ФНС), впервые уплатить налог они должны до 25 апреля.

К электронным услугам относятся передача прав на использование программ, реклама, поддержка сайтов, хранение и обработка информации. Но определение размытое, рассказывал топ-менеджер крупной компании, и под действие закона попали многие документы, например лицензии и технические договоры.

Из-за размытого определения понятия электронных услуг, к которым относятся передача прав на использование программ, реклама, поддержка сайтов, хранение и обработка информации, но попали под определение и многие документы, например лицензии и технические договоры, крупные холдинги приостановили платежи за услуги иностранцам, причем не только по электронным услугам, говорят два сотрудника международных компаний.