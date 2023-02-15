Во внешней торговле Азербайджана образовалось положительное сальдо в размере 464 млн долларов

В январе текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 3 млрд 289,5 млн долларов США.

В январе текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 3 млрд 289,5 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 19% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

В структуре внешнеторгового оборота 1 млрд 876,8 млн долларов пришлось на экспорт, а 1 млрд 412,7 млн долларов - на импорт. За последний год экспорт сократился на 39,2%, а импорт вырос на 44,9%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 464 млн долларов. Это в 4,6 раза меньше, чем годом ранее.