​Внешние обязательства коммерческих банков Азербайджана выросли на 2%

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 февраля 2016 года составил 8 385,9 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), с начала года объем внешних обязательств увеличился на 181,4 млн. манатов или 2,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 3 450,3 млн. манатов или 70%.

Аналитическая группа Report считает, что рост внешних обязательств в манатном эквиваленте связан с девальвацией маната более чем в 2 раза в течение 2015 года. Несмотря на рост объема внешних обязательств на 70%, в реальном выражении они сократились. Прогнозируется, что коммерческие банки еще больше сократят внешние обязательства на фоне ослабления курса маната.