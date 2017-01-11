Внешние обязательства азербайджанских банков за месяц выросли на 13%

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 декабря 2016 года составил 7 039,1 млн. манатов.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 ноября объем совокупных внешних обязательств вырос на 810,1 млн. манатов или 13%, с началом года сократился на 1 165,4 млн. манатов или 14,2%. Наряду с этим, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 972 млн. манатов или 16%.

Аналитическая группа Report полагает, что рост обязательств коммерческих банков в ноябре объясняется падением курса маната.