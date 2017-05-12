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    Внешние обязательства азербайджанских банков сократились

    В апреле объем обязательств предположительно сохранится на прежнем уровне

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2017 года составил 7 310,9 млн манатов.

    Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 марта объем совокупных внешних обязательств сократился на 200,4 млн манатов или 2,67%. В годовом сравнении наблюдается сокращение внешних обязательств на 124,5 млн манатов или 1,67%.

    Аналитическая группа Report полагает, что сокращение обязательств коммерческих банков в марте объясняется подорожанием маната. В апреле объем обязательств предположительно сохранится на прежнем уровне из-за стабилизации курса доллара.

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