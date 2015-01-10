Внесена ясность в вопрос налогообложения доходов по вкладам

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В результате обсуждений министерством налогов Азербайджана и Центральным банком принято решение о налогообложении процентных доходов по вкладам, начисленным с 1 января 2015 года налогов, с учетом освобожденной от уплаты налогов части процентных доходов до 500 манатов в год.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра налогов Натиг Амиров на заседании, состоявшемся 9 января с участием руководящих лиц министерства налогов и действующих в стране банков.

Натиг Амиров, проинформировав участников собрания об изменениях, касающихся налогообложения процентных доходов по вкладам граждан в связи с принятым Милли Меджлисом законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс", сказал, что это сбалансированное решение, благодаря которому банку удалось предотвратить обеспокоенность банковской общественности.

Принявший участие в заседании генеральный директор Центрального банка Рашад Оруджов положительно оценил учет позиции банковской общественности, сказав, что решение является справедливым. Он также подчеркнул необходимость информирования клиентов в связи с принятыми решениями и налогообложением доходов по вкладам.