    Влияние глобальных шоков на темпы экономического роста Азербайджана

    Финансы
    • 20 апреля, 2026
    • 11:44
    Снижение прогноза глобального экономического роста на 0,3 процентных пункта в отчете World Economic Outlook, опубликованном Международным валютным фондом в апреле 2026 года, а также снижение прогноза экономического роста для стран-экспортеров нефти на 2,6 процентных пункта еще раз подтверждают растущую неопределенность и факторы риска в мировой экономике. На фоне текущих глобальных вызовов значительная волатильность цен и геополитическая напряженность, наблюдаемые на энергетических рынках, оказали влияние на международную экономическую обстановку.

    Несмотря на то, что в первом квартале 2026 года экономика Азербайджана зафиксировала незначительное снижение ВВП на 0,3%, на фоне растущей глобальной экономической неопределенности и колебаний на энергетических рынках, эта динамика в значительной степени была обусловлена ​​волатильностью цен на мировых энергетических рынках и, главным образом, снижением добычи нефти на 3,4%. На фоне текущей макроэкономической ситуации в I квартале текущего года сохраняется тенденция роста ВВП в ненефтегазовом секторе. При этом экономическая активность формировалась преимущественно за счет расширения внутреннего спроса, стабильности инвестиционных потоков, динамичного развития сектора услуг и высоких темпов роста в промышленности. За соответствующий период в ненефтегазовой промышленности зафиксирован рост на 7%, в секторе информации и связи - на 9,2%, в сфере торговли - на 3,7%. В первом квартале 2026 года доходы на душу населения выросли на 6,6%. За этот период стоимость реализованных товаров и оказанных услуг на потребительском рынке увеличилась на 4,6%. Таким образом, наблюдался рост товарооборота в розничной торговле на 3,7%, в сфере общественного питания - на 5,2%, а в сфере платных услуг - на 8,8%.

    В строительном секторе зафиксирован спад на 19,8%, что в основном связано с плановым поэтапным освоением государственных инвестиций в первом квартале каждого года, сезонным характером строительно-монтажных работ и ростом активности по крупным инфраструктурным проектам в последующие периоды. В этом контексте Государственная инвестиционная программа, строительно-восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и успешная реализация Программы "Великое возвращение" внесут значительный вклад в повышение активности в строительном секторе, ускорение инвестиционных потоков и восстановление добавленной стоимости в последующих кварталах 2026 года.

    Кроме того, наблюдаемое ослабление в таких секторах, как транспорт и туризм, носит временный характер и в большей степени связано с изменениями в глобальной внешней политике, геополитическими факторами и трудностями, возникшими в сфере международной логистики из-за эскалации на Ближнем Востоке. Тем не менее в ближайшей перспективе возобновление активности по крупным инфраструктурным проектам и увеличение государственных инвестиций выступят одним из ключевых факторов обеспечения оживления в этих сферах.

    В результате проводимой целенаправленной экономической политики инвестиции, направленные в основной капитал, выросли на 14,9%, а в нефтегазовом секторе этот рост приобрел более динамичный характер и составил 44,6%. В то же время зафиксированный рост частных инвестиций на 17,3% в ненефтегазовом секторе отражает расширение экономической активности.

    Наряду с этим, в первом квартале 2026 года ненефтегазовый экспорт вырос на 11,7%, что в 10 раз выше темпа роста импорта товаров в страну (1,2%) без учета импорта золота со стороны Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР).

    В этот период экспорт продовольственных товаров вырос на 25,1%, составив $281 млн. Экспорт сахара увеличился в 4,5 раза, хлопчатобумажной пряжи - в 2 раза, жиров и масел растительного и животного происхождения - на 68,4%, хлопкового волокна - на 43,5%, фруктов и овощей - на 22,1%, алюминия и изделий из него - на 20,4%, чая - на 15,1%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 4,3%. Кроме того, экспорт аграрной продукции вырос на 26,6%, составив $215,6 млн, экспорт агропромышленной продукции вырос на 27,4%, составив $88 млн. В целом, экспорт аграрной и агропромышленной продукции вырос на 26,8%, составив $303,7 млн.

    Данная динамика роста демонстрирует, что реформы, проводимые с целью диверсификации экономики Азербайджана, и меры по развитию ненефтегазового сектора дают реальные результаты, свидетельствуя об устойчивости экономики к внешним шокам и возможностях устойчивого развития за счет внутренних ресурсов.

    Отметим, что на заседании Экономического совета, состоявшемся 10 апреля, были подробно обсуждены важные вопросы, касающиеся расширения предпринимательской деятельности и дальнейшего совершенствования деловой среды в стране. На заседании особое внимание было уделено существующим проблемам в сферах "Строительство и подключение к коммунальной инфраструктуре" и "Промышленность", подготовленные "Рабочей группой по реформам, направленным на устранение препятствий и сложностей для предпринимательства и улучшение деловой среды".

    Наряду с этим, проведение "Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам" опросов среди предпринимателей, охватывающих сферы импортно-экспортных операций, финансовых услуг, налогообложения и туризма, для поддержки развития предпринимательской среды в стране, повышения конкурентоспособности и расширения экономической активности, является наглядным примером системного и гибкого подхода государства к экономическому управлению. Институциональные реформы, осуществляемые в этом направлении, наряду с обеспечением приведения бизнес-среды страны в соответствие с международными стандартами, также создают основу для повышения прозрачности и расширения возможностей участия частного сектора в процессе принятия решений. В этой связи необходимо отметить, что Всемирный банк в рамках доклада Business Ready-2025 (B-Ready, "Вступление в бизнес") впервые оценил Азербайджан по показателям нормативно-правовой базы, государственных услуг и операционной эффективности. В то же время повышение Всемирным банком и Международным валютным фондом прогнозов экономического роста Азербайджана на 2026 год до 2% и 2,2% соответственно подтверждают международную оценку устойчивой макроэкономической ситуации в стране, эффективность макроэкономической политики и проводимых структурных реформ.

    Все эти меры в комплексе создают благоприятные условия для стимулирования предпринимательской деятельности в стране, дальнейшего совершенствования бизнес-среды, укрепления государственно-частного партнерства. В настоящее время разрабатывается "Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы", в которой будут определены новые цели и задачи для обеспечения качественно нового этапа экономического роста.

    Qlobal şokların Azərbaycanda iqtisadi artıma təsiri

