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Власти ОАЭ создадут фирму для хранения $27 млрд активов

Власти ОАЭ создадут фирму для хранения $27 млрд активов Крупнейшая зарегистрированная на бирже Абу-Даби компания, возглавляемая ключевым членом королевской семьи эмирата, создаст холдинговую фирму с активами на $27 млрд в различных секторах - от финансовых услуг до горнодобывающей промышленности.
Финансы
4 января 2024 г. 07:34
Власти ОАЭ создадут фирму для хранения $27 млрд активов

Крупнейшая зарегистрированная на бирже Абу-Даби компания, возглавляемая ключевым членом королевской семьи эмирата, создаст холдинговую фирму с активами на $27 млрд в различных секторах - от финансовых услуг до горнодобывающей промышленности.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, компанию под названием 2PointZero передадут в состав Abu Dhabi International Holding Co (IHC), чей оборот оценивается в $239 млрд. Ее активы будут включать части империи шейха Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна,

Lunate, новейший фонд Абу-Даби, будет частью 2PointZero. Компания International Resources Holding, в декабре 2023 года инвестировавшая свыше $1 млрд в медный рудник Мопани в Замбии, также войдет в новую холдинговую фирму. Кроме того, в нее включат частную инвесткомпанию Chimera, египетскую Beltone Financial, криптомайнера Citadel Technologies и Sagasse Investments, ориентированную на Ближний Восток.

Шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян занимает пост советника по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов и является братом президента страны. Bloomberg пишет, что де-факто он «является бизнес-главой семьи Аль Нахайян». По данным агентства, за прошедшие годы он стал одним из самых влиятельных бизнесменов в мире и теперь возглавляет два фонда благосостояния, частную инвестфирму с оборотом в $300 млрд, а также крупнейшего кредитора страны.

IHC является ключевой частью этой империи. Вчера, 3 января, ее акции выросли на 3,2%, что стало максимальным показателем за пять месяцев. В итоге рыночная стоимость компании выросла примерно на $7,5 млрд, уточняет Bloomberg.

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