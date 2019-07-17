Владельцы облигаций SOCAR получили 1,25 млн долларов

Сегодня произведена 11-ая по счету и третья за 2019 год выплата процентов по облигациям SOCAR.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, общий доход владельцев облигаций составил 13,750 млн долларов.

В предстоящих кварталах будут произведены еще 9 выплат процентов по облигациям SOCAR, в результате чего их владельцы получат дополнительно 11,250 млн долларов (в общей сложности 25 млн долларов.)

2021-ci ilədək dövriyyəsi davam edəcək olan SOCAR istiqrazları üzrə qarşıdakı rüblərdə daha 9 dəfə faiz ödənişi ediləcək ki, bunun da müqabilində, istiqraz sahibləri əlavə 11,250 mln. dollar qazanmış olacaqlar (ümumilikdə 25 mln. dollar.)

На счет Национального депозитария в ЦБА заранее переведено 1,25 млн долларов в расчете 12,5 долларов за каждую облигацию.

Основной особенностью облигаций SOCAR является гарантия выкупа по номинальной цене, высокая ликвидность, простота операций купли-продажи и выплата процентов в соответствии с графиком.

Общий объем вторичных рыночных операций по облигациям превысил 175 млн долларов. Это самые торгуемые корпоративные ценные бумаги на Бакинской фондовой бирже – в первой половине 2019 года по ним заключено 240, за весь период совершено 1 800 сделок.

Пятилетние облигации можно приобрести в центрах службы ASAN №1 и 5. Более половины общих процентных платежей завершилось 17 июля. Очередная выплата процентов состоится 17 октября текущего года.