Владельцы облигаций SOCAR заработают еще 1,25 млн долларов

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Владельцам облигаций SOCAR 17 апреля будут вновь выплачены проценты.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, на счета владельцев облигаций будет перечислено по 12,5 доллара за каждую облигацию, что равно в общей сложности 1,25 млн долларов.

Директор департамента инвестиций и операций компании Эльхан Гасанов отметил, что это 6-я по счету выплата процентов:

"В 2017 году владельцы облигаций SOCAR получили 5 млн долларов. После выплаты 17 апреля доходы владельцев достигнут в общей сложности 7,5 млн долларов".

Он также подчеркнул, что необходимые средства перечисляются на счет Национального депозитарного центра в Центробанке за несколько дней до дня выплаты, а в день выплаты будут на банковских счетах держателей облигаций.

Напомним, что пятилетние облигации SOCAR выпущены в октябре 2016 года. Облигации номинальной стоимостью 1 000 долларов имеют годовую доходность в 5% или 50 долларов. Проценты выплачиваются раз в три месяца.

Стартовавшие недавно операции репо позволяют держателям облигаций получать льготные кредиты (3,5% годовых) под залог ценных бумаг.