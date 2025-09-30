Вклады населения в азербайджанских банках выросли почти на 11%

На 1 сентября этого года депозитный портфель банков Азербайджана составил 41 млрд 441,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,8% меньше в месячном сравнении, но на 2,9% больше по сравнению с началом года и на 10,8% больше по сравнению с 1 сентября прошлого года.

По данным, 55% этой суммы или 22 млрд 766,4 млн манатов приходится на долю нефинансовых организаций. Это на 8,5% больше в годовом сравнении.

За год вклады домашних хозяйств выросли на 9%, до 15 млрд 460,6 млн манатов, а депозиты финансовых организаций увеличились на 43,95%, до 3 млрд 214,3 млн манатов.

В отчетном периоде 22 млрд 412,4 млн манатов (рост на 2% за год) от общего объема депозитов были краткосрочными, а 19 млрд 28,9 млн манатов (+23,3%) – долгосрочными.