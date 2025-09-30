Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Вклады населения в азербайджанских банках выросли почти на 11%

    Финансы
    • 30 сентября, 2025
    • 16:07
    Вклады населения в азербайджанских банках выросли почти на 11%

    На 1 сентября этого года депозитный портфель банков Азербайджана составил 41 млрд 441,3 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,8% меньше в месячном сравнении, но на 2,9% больше по сравнению с началом года и на 10,8% больше по сравнению с 1 сентября прошлого года.

    По данным, 55% этой суммы или 22 млрд 766,4 млн манатов приходится на долю нефинансовых организаций. Это на 8,5% больше в годовом сравнении.

    За год вклады домашних хозяйств выросли на 9%, до 15 млрд 460,6 млн манатов, а депозиты финансовых организаций увеличились на 43,95%, до 3 млрд 214,3 млн манатов.

    В отчетном периоде 22 млрд 412,4 млн манатов (рост на 2% за год) от общего объема депозитов были краткосрочными, а 19 млрд 28,9 млн манатов (+23,3%) – долгосрочными.

    Azərbaycan banklarında əhalinin əmanətləri 11 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    16:49

    Временный поверенный в делах США обсудила с УМК роль религиозных общин в построении мира

    Религия
    16:48

    Бахруз Нагиев: Имеются проблемы с финансированием "зеленых проектов"

    Финансы
    16:46
    Фото

    Баку и София обсудили совеметные исследования подводного археологического наследия

    Kультурная политика
    16:41

    Эльмир Мусаев: Для SOCAR Green одним из главных вызовов остается оптимизация энергосети

    Энергетика
    16:40

    Азербайджан разрешил импорт термообработанной мясной продукции из Бразилии

    АПК
    16:38

    В Чехию запретят въезд владельцам дипломатических и служебных паспортов России

    Другие страны
    16:33

    В Норвегии полиция задержала двух туристов по подозрению в запуске дрона

    Другие страны
    16:30

    Эльнур Алиев: Водные ресурсы Азербайджана в разы меньше, чем у Грузии и Армении

    Инфраструктура
    16:29
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил международную безопасность с представителем США

    Внешняя политика
    Лента новостей