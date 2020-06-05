​Вклады в AGBank и NBC Bank будут возвращены через МБА

Центробанк Азербайджана выбрал ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) в качестве банка-агента для выплаты компенсаций за застрахованные вклады в AG Bank и NBC Bank, лицензии которых аннулированы.
Об этом говорится в заявлении Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF), являющегося ликвидатором банков, сообщает Report.
В сообщении также говорится, что компенсации будут выплачены в безналичном порядке в соответствии с законом "О полном страховании вкладов".
Во избежание скопления вкладчиков в филиальной сети МБА, вклады будут возмещаться в два этапа:
- С 16 июня 2020 года будут компенсироваться вклады в эквиваленте до 30 тыс. манатов (включая 30 тыс. манатов);
- С 15 июля 2020 года – вклады, в эквиваленте выше 30 тысяч манатов.
Форму заявки вкладчики могут получить в филиалах МБА или на сайте www.adif.az.
Согласно закону "О страховании вкладов", фонд принимает заявления вкладчиков в течение одного года со дня первого опубликования уведомления о выплате компенсации.