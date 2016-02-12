​Вкладчики Texnikabank получат компенсации на сумму 123 млн. манатов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ По застрахованным вкладам 20 340 вкладчиков ОАО Texnikabank будет выплачено в общей сложности 123 166 426 манатов.

Как передает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

По словам А.Джавадова, с сегодняшнего дня застрахованные вкладчики могут получить форму заявки в Texnikabank, филиалах банков-агентов и веб-сайте фонда: "Вклады будут возмещаться со стороны всех четырех банков-агентов".

Отметим, что решением правления Центробанка Азербайджана от 1 февраля 2016 года аннулирована лицензия ОАО Texnikabank вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, значения коэффициента адекватности совокупного капитала ниже 3%, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления. Днем, когда в ОАО Texnikabank произошел страховой случай, считается 4 февраля 2016 года.

Muganbank, Rabitabank, Unibank и Kapital Bank выбраны в качестве банков-агентов для выплаты компенсаций.

Фонд гарантирует выплату компенсаций в 100%-ном объеме по застрахованным вкладам ОАО Texnikabank до 30 тыс. манатов.