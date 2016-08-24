Вкладчики 9 закрытых банков Азербайджана получили компенсацию в размере 206 млн. манатов

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы Палатой надзора за финансовыми рынками (ПНФР).

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 20,3 млн. манатов, вкладчикам ОАО Zaminbank – 29,3 млн. манатов, вкладчикам ОАО Kredobank – 9,9 млн. манатов, а вкладчикам ОАО Dekabank – 2,3 млн. манатов. В целом, по 4 банкам выплачено 61,8 млн. манатов, что составляет примерно 56% суммы, подлежащей выплате.

Кроме того, с этой недели вкладчикам ОАО Atrabank выплачено 317,4 тыс. манатов, ОАО Кавказский банк развития – 140 тыс. манатов. В целом, по 2 банкам выплачено 457,4 тыс. манатов, что составляет примерно 3% суммы, подлежащей выплате.

С начала года по сегодняшний день вкладчики ОАО Bank of Azerbaijan получили 24,052 млн. манатов, ОАО Gencebank - 895,5 тыс. манатов. Объем компенсаций вкладчикам ОАО Texnikabank составил 119,5 млн. манатов. В целом, по 3 банкам выплачено 144,448 млн. манатов, что равно 97% подлежащей выплате суммы.

Отметим, что общая сумма компенсаций по 9 банкам составляет более 206 млн. манатов (75%).