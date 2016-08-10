Вкладчики 4 закрытых банков в Азербайджане получили компенсацию в размере 31 млн. манатов

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 4 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы Палатой надзора за финансовыми рынками (ПНФР).

Как сообщает Report со ссылкой на ADİF, вкладчикам Parabank выплачено 12,2 млн. манатов, вкладчикам Zaminbank - 13,8 млн. манатов, вкладчикам Kredobank - 3,4 млн. манатов, а вкладчикам Dekabank - 1,6 млн. манатов. В целом, по 4 банкам выплачено 31 млн. манатов, что составляет примерно 28% от суммы, подлежащей выплате.

Согласно информации, для получения компенсации вкладчики Dekabank, Кredobank и Zaminbank должны обратиться в головные офисы банков, а вкладчики Parabank - в филиалы, в которых заключали договоры.