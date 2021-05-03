Вкладчикам закрытых банков компенсировано более 641 млн манатов

Выплата компенсаций вкладчикам Atabank и Amrah Bank начата с 1 июня 2020 года и осуществляется в безналичном порядке

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил компенсации в размере 641,449 млн манатов по 24,7 тыс. защищенным вкладам ОАО Atabank, Amrah Bank, AGBank и NBC Bank.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении фонда.

По информации, по 9,8 тыс. вкладам в Atabank получено 246,8 млн манатов, по 5,8 тыс. вкладам в Amrah Bank - 140 млн манатов, по 4,8 тыс. вкладам в AGBank - 121 млн манатов, по 4,2 тыс. вкладам в NBC Bank - 133 млн манатов.

Выплата компенсаций вкладчикам Atabank и Amrah Bank начата с 1 июня 2020 года и осуществляется в безналичном порядке через именные дебетовые карты ОАО Kapital Bank и систему быстрых денежных переводов "Хазри" в 35 филиалах.

Выплата компенсаций вкладчикам AGBank и NBC Bank началась 16 июня 2020 года и осуществляется в 20 филиалах в безналичном порядке посредством именных дебетовых карт ОАО "Международный банк Азербайджана".