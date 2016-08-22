Вкладчикам Кавказского банка развития и Atrabank компенсируют 15 млн. манатов

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Стала известна первоначальная сумма компенсации застрахованным вкладчикам ОАО Кавказский банк развития и Atrabank, в которых произошел страховой случай.

Об этом сообщил Report исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADİF) Азад Джавадов.

По его словам, вкладчики Кавказского банка развития получат 1,5 млн. манатов, Atrabank - 13,9 млн. манатов. Общая сумма компенсаций вкладчикам обоих банков составит 15,4 млн. манатов.

Глава ADİF отметил, что и в этот раз в качестве банков-агентов выступят сами банки: "Сумма компенсаций невысокая, поэтому нет необходимости привлекать к процессу другие банки".