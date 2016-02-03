​Вкладчикам Gencebank выплатят 1,5 млн. манатов

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ С 4 февраля начнется выплата компенсаций по застрахованным вкладам ОАО Gencebank. Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов на сегодняшней пресс-конференции.

По словам А.Джавадова, в целом, компенсации получат 378 вкладчиков, объем компенсаций составит 1,5 млн. манатов.

По словам главы ADIF, возмещение по вкладам будет осуществляться в ОАО Rabitabank, ОАО Kapital Bank и ОАО Unibank: "Компенсации будут выдаваться в филиалах "Гянджа" и "Шамкир" Rabitabank, отделении обслуживания клиентов Unibank и филиале "Барда" Kapital Bank".

Отметим, что решением правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) от 24 января 2016 года аннулирована лицензия ОАО Gencebank вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления, и в банк назначен временный администратор.

Количество вкладчиков Gencebank равно 6 тыс. человек.

"Считаю, что в ближайшие 5 дней вклады будут полностью возмещены. По представленному Gencebank отчету, мы должны выплатить 1,9 млн. манатов, однако мы занесли в реестр только 1,5 млн. долларов", - отметил А.Джавадов.