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Вкладчикам четырех банков компенсировано 100,4 млн манатов

​Вкладчикам четырех банков компенсировано 100,4 млн манатов

© Report

Азербайджанский фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF) выплатил с 1 по 28 июня вкладчикам ОАО AGBank, Amrah Bank, Atabank и NBC Bank компенсации в размере 100,4 миллиона манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Напомним, что компенсации выплачиваются в безналичном порядке посредством дебетовых карт "Международный банк Азербайджана" и ОАО “Капитал Банк”, системы срочных денежных переводов “Хазри”.

Согласно закону "О страховании вкладов", заявления вкладчиков принимаются в течение 1 года со дня первого опубликования уведомления о выплате компенсации.

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