​Вкладчикам Bank of Azerbaijan выплатят 24 млн. манатов

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Процесс возврата застрахованных вкладов ОАО Bank of Azerbaijan начнется 29 января.

Об этом сообщил Report исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

По словам А.Джавадова, пока не уточнено количество вкладчиков, которым полагается компенсация: "В целом свыше 6 тыс. вкладчиков получат компенсации на общую сумму 24 млн. манатов. Компенсации будут выплачиваться в филиалах ОАО Muganbank, а в Нахчыване - ОАО Rabitabank".

Отметим, что решением правления Центробанка Азербайджана №4 от 18 января 2016 года аннулирована лицензия ОАО Bank of Azerbaijan вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, значения коэффициента адекватности совокупного капитала ниже 3%, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления и с этого дня в банк назначен временный администратор.

Напомним, что 22 января в Bank of Azerbaijan произошел страховой случай, и ADIF выплатит вкладчикам компенсации в 100%-ном размере по застрахованным вкладам до 30 тыс. манатов.