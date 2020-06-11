Вкладчикам AmrahBank и Atabank компенсировано 47 млн манатов

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Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил с 1 по 10 июня вкладчикам ликвидированных Amrah Bank и Atabank компенсации в размере 47,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

Компенсации выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО Kapital Bank и систему быстрых денежных переводов "Хазри" в 35 филиалах банка.

Согласно закону "О страховании вкладов", заявления вкладчиков принимаются в течение 1 года со дня первого опубликования уведомления о выплате компенсации.