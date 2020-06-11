Наверх

Вкладчикам AmrahBank и Atabank компенсировано 47 млн манатов

​Вкладчикам Amrah Bank и Atabank компенсировано 47 млн манатов

© Report

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил с 1 по 10 июня вкладчикам ликвидированных Amrah Bank и Atabank компенсации в размере 47,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

Компенсации выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО Kapital Bank и систему быстрых денежных переводов "Хазри" в 35 филиалах банка.

Согласно закону "О страховании вкладов", заявления вкладчиков принимаются в течение 1 года со дня первого опубликования уведомления о выплате компенсации.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!