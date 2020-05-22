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Вкладчикам AGBank и NBC Bank с 16 июня начнут возвращать деньги

​Вкладчикам AGBank и NBC Bank с 16 июня начнут возвращать деньги

© Report

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) с 16 июня начнет выплату компенсаций вкладчикам AGBank и NBC Bank.

Как сообщает Report, вклады будут возмещены в соответствии с законом "О полном страховании вкладов".

Выдача компенсаций по застрахованным вкладам будет проходить в два этапа: с 16 июня 2020 года - по вкладам в эквиваленте до 30 тыс. манатов (включая 30 тыс. манатов); с 15 июля 2020 года - по вкладам в эквиваленте свыше 30 тыс. манатов.

Фонд принимает заявки вкладчиков в течение одного года со дня первого опубликования уведомления о выплате компенсаций. 

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