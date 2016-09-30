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    Вкладчикам 9 закрытых банков Азербайджана компенсировано 261 млн манатов

    Информацию об этом распространил Азербайджанский фонд страхования вкладов

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 9 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

    Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 261,402 млн манатов.

    Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 32,57 млн манатов, ОАО Zaminbank – 49,004 млн манатов, ОАО Kredobank – 17,181 млн манатов, ОАО Dekabank – 2,772 млн манатов, ОАО Atrabank – 13,282 млн манатов, ОАО Кавказский банк развития – 1,699 млн. манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,091 млн манатов, ОАО Gencebank - 926 тыс. манатов, ОАО Texnikabank - 119,878 млн манатов.

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