Вкладчикам 9 закрытых банков Азербайджана компенсировано 222 млн. манатов

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 9 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 222,1 млн. манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 20,854 млн. манатов, ОАО Zaminbank – 36,98 млн. манатов, ОАО Kredobank – 11,483 млн. манатов, ОАО Dekabank – 2,477 млн. манатов, ОАО Atrabank – 4,894 млн. манатов, ОАО Кавказский банк развития – 932 тыс. манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,052 млн. манатов, ОАО Gencebank - 896 тыс. манатов, ОАО Texnikabank - 119,534 млн. манатов.