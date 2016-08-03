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    В Азербайджане вкладчикам 4 закрытых в прошлом месяце банков выплачена компенсация в размере 5 млн. манатов

    Информацию об этом распространил Фонд страхования вкладов

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Фонд страхования вкладов  (ADİF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 4 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы Палатой надзора за финансовыми рынками (ПНФР). 

    Как сообщает Report со ссылкой на ADİF, вкладчикам Parabank выплачено 2 273 767 манатов, вкладчикам Zaminbank - 1 847 792 маната, вкладчикам Кredobank - 397 928 манатов, вкладчикам Dekabank - 440 355 манатов компенсации. В целом, по 4 банкам выплачено 4 959 842 маната.

    Согласно информации, для получения компенсации вкладчики Dekabank, Кredobank и Zaminbank должны обратиться в головные офисы банков, а вкладчики Parabank - в филиалы, в которых заключали договоры. 

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