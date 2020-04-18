Visa обратилась в Центробанк Азербайджана

Международная платежная система Visa обратилась в Центральный банк Азербайджана на предмет внесения изменений в нормативные документы, что позволит банкам увеличить лимит для бесконтактных транзакций.

Как передает Report, об этом сказала региональный менеджер Visa по странам Кавказского региона Кристина Дорош, комментируя сегодняшнее решение об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты вводом PIN-кода. Отметим, что лимит увеличен с 50 до 80 манатов.

"Мы очень ценим поддержку правительств и индустрии безналичных платежей в целом в обеспечении возможности увеличить лимиты. Так как на данный момент лимит закреплен в нормативных документах Центрального банка, мы обратились к регулятору с просьбой рассмотреть возможность внесения советующих изменений, что позволит банкам обеспечить увеличение лимита. Следующий шаг – тесное сотрудничество с представителями розничной торговли и банками для реализации необходимых технических изменений в точках продаж", - сказала К.Дорош.

По ее словам, при бесконтактных оплатах смартфоном и смарт-часами по цифровым картам Visa введение PIN-кода не требуется при транзакциях на любую сумму.

"Помимо удобства бесконтактные платежи с сервисом Visa Easy Payment отличаются одним из самых низких уровней мошенничества среди всех типов платежей. В странах, где бесконтактные платежи широко распространены, показатели мошенничества в точках продаж остаются предельно низкими", - сказала региональный менеджер Visa.