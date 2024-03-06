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Дорош стала вице-президентом Visa в регионе Юго-Восточной Европы, СНГ, Украине и Грузии

Дорош стала вице-президентом Visa в регионе Юго-Восточной Европы, СНГ, Украине и Грузии Компания Visa назначила Кристину Дорош старшим вице-президентом, региональным менеджером Visa в 17 странах.
Финансы
6 марта 2024 г. 13:43
Дорош стала вице-президентом Visa в регионе Юго-Восточной Европы, СНГ, Украине и Грузии

Компания Visa назначила Кристину Дорош старшим вице-президентом и региональным менеджером Visa в 17 странах.

Как сообщили Report в компании, Дорош будет руководить операционной деятельностью и определять стратегию Visa в Юго-Восточной Европе, странах Кавказа, Украине и Молдове, а также продолжит управлять бизнесом компании в Центральной Азии и Азербайджане.

"Мы рады объявить Кристину Дорош новым руководителем региона Украины, Грузии, стран СНГ и Юго-Восточной Европы. Имея более двадцати лет опыта в финансовой отрасли, включая девять лет работы в Visa, Дорош как опытный лидер будет содействовать дальнейшему внедрению платежных инноваций", - заявил Эндрю Торре, региональный президент Visa в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Кристина Дорош начала работу в компании Visa в 2016 году.

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Версия на английском языке Doros becomes new vice president of Visa in region of Southeast Europe, CIS, Ukraine and Georgia
Версия на азербайджанском языке “Visa”nın Mərkəzi Asiya və Azərbaycan üzrə vitse-prezidenti yeni təyinat alıb

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