Visa назначила Кристину Дорош старшим вице-президентом

Компания Visa назначила Кристину Дорош старшим вице-президентом, региональным менеджером Visa в 17 странах.

Компания Visa назначила Кристину Дорош старшим вице-президентом, региональным менеджером Visa в 17 странах.

Как сообщили Report в компании, Дорош будет руководить операционной деятельностью и определять стратегию Visa в Юго-Восточной Европе, странах Кавказа, Украине и Молдове, а также продолжит управлять бизнесом компании в Центральной Азии и Азербайджане.

"Мы рады объявить Кристину Дорош новым руководителем региона Украины, Грузии, стран СНГ и Юго-Восточной Европы. Имея более двадцати лет опыта в финансовой отрасли, включая девять лет работы в Visa, Дорош как опытный лидер будет содействовать дальнейшему внедрению платежных инноваций", - заявил Эндрю Торре, региональный президент Visa в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Кристина Дорош начала работу в компании Visa в 2016 году, возглавив региональное подразделение продуктов, отвечающее за ключевые карточные продукты (дебетовые, кредитные и премиальные), разработку платформ лояльности, цифровые решения и push-платежи.

