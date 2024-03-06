О нас

Visa назначила Кристину Дорош старшим вице-президентом

Visa назначила Кристину Дорош старшим вице-президентом Компания Visa назначила Кристину Дорош старшим вице-президентом, региональным менеджером Visa в 17 странах.
ИКТ
6 марта 2024 г. 13:43
Visa назначила Кристину Дорош старшим вице-президентом

Компания Visa назначила Кристину Дорош старшим вице-президентом, региональным менеджером Visa в 17 странах.

Как сообщили Report в компании, Дорош будет руководить операционной деятельностью и определять стратегию Visa в Юго-Восточной Европе, странах Кавказа, Украине и Молдове, а также продолжит управлять бизнесом компании в Центральной Азии и Азербайджане.

"Мы рады объявить Кристину Дорош новым руководителем региона Украины, Грузии, стран СНГ и Юго-Восточной Европы. Имея более двадцати лет опыта в финансовой отрасли, включая девять лет работы в Visa, Дорош как опытный лидер будет содействовать дальнейшему внедрению платежных инноваций", - заявил Эндрю Торре, региональный президент Visa в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Кристина Дорош начала работу в компании Visa в 2016 году, возглавив региональное подразделение продуктов, отвечающее за ключевые карточные продукты (дебетовые, кредитные и премиальные), разработку платформ лояльности, цифровые решения и push-платежи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Visa”nın Mərkəzi Asiya və Azərbaycan üzrə vitse-prezidenti yeni təyinat alıb

Экслюзивные новости

Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
6 марта 2024 г. 09:59
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
5 марта 2024 г. 16:33
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
5 марта 2024 г. 15:45
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
5 марта 2024 г. 15:19
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
5 марта 2024 г. 13:46
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
5 марта 2024 г. 12:59
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
5 марта 2024 г. 11:13
Азербайджанский арбитр ФИФА назначен на матч 1/8 финала Лиги конференции УЕФА
Азербайджанский арбитр ФИФА назначен на матч 1/8 финала Лиги конференции УЕФА
4 марта 2024 г. 17:39
Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру
Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру
4 марта 2024 г. 13:08
Посол Великобритании: Есть большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном по кибербезопасности
Посол Великобритании: Есть большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном по кибербезопасности
4 марта 2024 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi