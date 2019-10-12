Visa и MasterCard вышли из проекта по запуску криптовалюты Libra

Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В Visa и MasterCard заявили, что они намерены сосредоточиться на других проектах.

"Давление было сильным, и я уважаю их решение подождать, пока появится четкая нормативная ясность касательно Libra", — заявил сооснователь Libra Дэвид Маркус.

Бизнесмен также отметил, что в настоящее время сложно говорить о судьбе криптовалюты.

В компании Visa сообщили, что продолжат изучать проект, а финальное решение примут на основании нескольких факторов, включая то, будет ли Libra Association соблюдать все необходимые требования регуляторов.