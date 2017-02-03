Вице-президент Всемирного банка прибудет в Азербайджан

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирил Мюллер прибудет с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, визит запланирован на 9 февраля.

Согласно информации, в рамках однодневного визита предусмотрена встреча С.Мюллера с президентом Азербайджана и руководителями организаций, входящих в экономический блок правительства.

Основной целью визита является обсуждение программы в связи с деятельностью ВБ в Азербайджане в предстоящие два года.