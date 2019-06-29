Вероятность второго кризиса турецкой экономики повысилась - КОММЕНТАРИЙ

В Азербайджане с особым вниманием следят за ростом давления на экономику Турции – одного из основных торговых партнеров Азербайджана (по итогам первых 5 месяцев этого года на его долю приходится 11,41% экспорта, 14% импорта). Снижение кредитного рейтинга Турции и возникшая напряженность в отношениях с США создали дополнительные риски для экономики братской страны. Как будет развиваться ситуация и какое влияние эти процессы окажут на Азербайджан?

Комментируя вопрос Report, декан бизнес-школы Университета ADA, доктор философских наук по экономике Элькин Нурмамедов сказал, что экономика Турции сильно зависит от внешних кредитов, в том числе краткосрочных заимствований: "Экономическая модель, основанная на политических приоритетах нынешнего правительства, послужила оживлению экономической активности за счет увеличения расходов и кредитования государства в предвыборный период. Но это не модель устойчивого развития. Хотя эти шаги и способствуют оживлению экономической активности в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге наступает инфляция и обесценивание национальной валюты. Чтобы модель была устойчивой, правительство должно убедить иностранных инвесторов в том, что экономико-политические процессы в стране в долгосрочной перспективе увеличат их экономический потенциал и платежеспособность по долгам".

Декан бизнес-школы Университета ADA, доктор философских наук по экономике Элькин Нурмамедов

"Вероятность второго кризиса турецкой экономики, недавно вышедшей из кризиса, повысилась"

По его словам, процессы, происходящие на политической и экономической арене Турции с 2018 года, к сожалению, привели к оттоку иностранного капитала из страны, значительному обесцениванию лиры, инфляции и повышению уровня безработицы: "Напряженность между США и Турцией вокруг освобождения арестованного пастора Эндрю Брансона, заявления президента Турции, бросающие тень на независимость Центробанка, давление касательно неповышения процентных ставок в условиях растущей инфляции и прочие моменты привели к тому, что большая часть прошлого года прошла в условиях экономической рецессии".

Эксперт полагает, что вероятность второго кризиса турецкой экономики, недавно вышедшей из кризиса, повысилась: "Ситуация, которая уже восстанавливалась в 2019 году, вновь начала ухудшаться. Вопрос закупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России значительно увеличил вероятность санкций США в отношении Турции. На фоне негативных новостей инвесторы предпочитают выводить свои средства из страны. Снижение кредитного рейтинга Турции международными кредитными агентствами усиливает отток капитала. Как будут развиваться события в дальнейшем, зависит от итогов встречи президентов США и Турции на саммите G20 в Японии".

По словам Э. Нурмамедова, экономические процессы в Турции и России, наших основных торговых партнеров, в частности изменения курса, влияют на нашу страну: "Резкое обесценивание лиры или рублей увеличивает вероятность роста импорта из этих стран и сокращения нашего экспорта. Оба фактора оказывают негативное влияние на наш платежный баланс, что увеличивает вероятность падения стоимости маната в целях коррекции. Хотя при нынешних ценах на нефть такой необходимости нет, возникает психологическое давление. События 2015 года подорвали доверие к манату среди населения и бизнеса. В результате такого психологического давления в августе прошлого года возник излишний спрос на доллар, который Центральному банку Азербайджана удалось нейтрализовать. Думаю, сейчас регулятор также справится с психологическим давлением в связи с тем, что в соседних странах нет резких валютных колебаний".