Вероятность повышения процентной ставки ФРС в марте достигла 94%

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США (ФРС) повысит учетную ставку с вероятностью в 94% на очередном заседании в марте.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, этот вывод основан на фьючерсных контрактах.

Следует отметить, что, хотя ФРС сохранил ставку неизменной на вчерашнем заседании по денежно-кредитной политике, регулятор дал сигнал о продолжении тенденции к повышению. Вероятность увеличения учетной ставки в марте до указанного заседания была 88%.

На заседании говорилось, что инфляция в США в этом году будет расти и в среднесрочной перспективе сбалансируется на целевом уровне в 2%. Согласно фьючерсам на процентную ставку ФРС, вероятность увеличения учетной ставки на двух заседаниях до сентября составляет 100%.