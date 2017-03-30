Верховный суд вынес решение против United Credit Bank

© Report

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками на этой неделе получила решение Верховного суда по делу лишенного лицензии ОАО United Credit Bank (UCB).

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Палаты надзора за финансовыми рынками Руфат Асланлы.

По его словам, на следующей неделе в банк будет назначен ликвидатор.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензию UCB в январе прошлого года. Бакинский административно-экономический суд №1 в феврале объявил UCB банкротом и назначил ликвидатором ООО Azerbaijan International Legal Company, однако процесс ликвидации не был начат по причине несогласия UCB с решением суда. Банк подал апелляционную жалобу на решение суда, однако Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Акционеры UCB обратились в Верховный суд.