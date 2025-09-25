Баку и Будапешт обсудят возможности сотрудничества статистических служб - ЭКСКЛЮЗИВ

Венгрия намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в статистической сфере.

Об этом сообщил Report президент Центрального статистического управления Венгрии Арон Кинчеш в кулуарах III Международного статистического форума СНГ в Баку.

"Проведение такого форума в Баку – отличная возможность для Венгрии поделиться опытом и наладить контакты не только с коллегами из Азербайджана, но и из других стран СНГ. Сегодня существует острая необходимость в расширении сотрудничества между статистическими учреждениями по всему миру. Я считаю, что в Азербайджане работает опытный и профессиональный статистический комитет. Наша служба открыта для взаимодействия и уже запланировала ряд встреч для обмена мнениями. Уверен, нас ждет плодотворная и взаимовыгодная работа", – отметил А. Кинчеш.

По его словам, форум стал важной платформой для обсуждения современных вызовов в сфере статистики, а также для продвижения новых подходов и цифровых решений.

"Такие мероприятия способствуют укреплению профессиональных связей и взаимопонимания между странами", - добавил глава Центрального статистического управления Венгрии.