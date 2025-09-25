Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Баку и Будапешт обсудят возможности сотрудничества статистических служб - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    • 25 сентября, 2025
    • 18:27
    Баку и Будапешт обсудят возможности сотрудничества статистических служб - ЭКСКЛЮЗИВ

    Венгрия намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в статистической сфере.

    Об этом сообщил Report президент Центрального статистического управления Венгрии Арон Кинчеш в кулуарах III Международного статистического форума СНГ в Баку.

    "Проведение такого форума в Баку – отличная возможность для Венгрии поделиться опытом и наладить контакты не только с коллегами из Азербайджана, но и из других стран СНГ. Сегодня существует острая необходимость в расширении сотрудничества между статистическими учреждениями по всему миру. Я считаю, что в Азербайджане работает опытный и профессиональный статистический комитет. Наша служба открыта для взаимодействия и уже запланировала ряд встреч для обмена мнениями. Уверен, нас ждет плодотворная и взаимовыгодная работа", – отметил А. Кинчеш.

    По его словам, форум стал важной платформой для обсуждения современных вызовов в сфере статистики, а также для продвижения новых подходов и цифровых решений.

    "Такие мероприятия способствуют укреплению профессиональных связей и взаимопонимания между странами", - добавил глава Центрального статистического управления Венгрии.

