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    Венесуэла подняла стоимость своей криптовалюты в четыре раза

    © George Frey/Getty Images

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об увеличении сразу в четыре раза стоимости криптовалюты петро - до 36 тысяч суверенных боливаров за единицу, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Я решил в начале года для динамики борьбы с экономической войной установить стоимость петро в 36 тысяч боливаров, а минимальную зарплату – в половину петро, то есть 18 тысяч боливаров", - сказал Мадуро в ходе своего выступления перед Национальным учредительным собранием.

    Ранее минимальная зарплата в стране составляла 4,5 тысячи суверенных боливаров. Новая зарплата начнет применяться уже с 15 января для всех госслужащих.

    Петро была выпущена в оборот с 20 февраля 2018 года. Венесуэла сама стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

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