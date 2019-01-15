Венесуэла подняла стоимость своей криптовалюты в четыре раза

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об увеличении сразу в четыре раза стоимости криптовалюты петро - до 36 тысяч суверенных боливаров за единицу, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Я решил в начале года для динамики борьбы с экономической войной установить стоимость петро в 36 тысяч боливаров, а минимальную зарплату – в половину петро, то есть 18 тысяч боливаров", - сказал Мадуро в ходе своего выступления перед Национальным учредительным собранием.
Ранее минимальная зарплата в стране составляла 4,5 тысячи суверенных боливаров. Новая зарплата начнет применяться уже с 15 января для всех госслужащих.
Петро была выпущена в оборот с 20 февраля 2018 года. Венесуэла сама стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.
Nərmin RəhimovaАвтор новости