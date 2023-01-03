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Великобритания объявила о финансовой поддержке бедных

Великобритания объявила о финансовой поддержке бедных Миллионы малообеспеченных семей в Великобритании получат от правительства финансовую поддержку на покрытие расходов на жизнь в размере до 900 фунтов стерлингов (1,084 долларов США).
Финансы
3 января 2023 г. 10:42
Великобритания объявила о финансовой поддержке бедных

Миллионы малообеспеченных семей в Великобритании получат от правительства финансовую поддержку на покрытие расходов на жизнь в размере до 900 фунтов стерлингов (1,084 долларов США).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявило Министерство труда и пенсий Великобритании.

Деньги будут поступать непосредственно на банковские счета заявителей тремя платежами в течение финансового года.

О денежной поддержке объявил в своем осеннем заявлении канцлер казначейства Джереми Хант наряду с повышением налогов и ужесточением государственных расходов.

Помимо этого, также будет выплачено отдельное пособие в 150 фунтов для более чем шести миллионов инвалидов и 300 фунтов для более чем восьми миллионов пенсионеров.

Этот пакет поддержки последует за программой денежной поддержки в размере 1200 фунтов стерлингов для домохозяйств с низким доходом в прошлом году, поскольку Великобритания борется с кризисом стоимости жизни в сложных экономических условиях.

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Версия на английском языке UK announces cash support for low-income households

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